ترامب يعرض على طهران المساعدة في مواجهة انتشار "كورونا"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداد الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مواجهة انتشار فيروس "كورنا"، في حال قبلت طهران بذلك.

وقال ترامب في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "نحن نقوم بعمل رائع، لدينا مجموعة رائعة (لمكافحة فيروس "كورونا") ، (نائب الرئيس) مايكل بينس يقوم بعمله على أحسن وجه، عينته على رأس هذه المجموعة، ولدينا أحسن أطباء في العالم".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة "تساعد عددا آخر من البلدان في مواجهة فيروس كورونا، وسنساعد إيران إذا كانت تريد ذلك"، مؤكدا أنها تضررت بشكل كبير.

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن واشنطن عرضت على السلطات الإيرانية المساعدة، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، وتقدمت واشنطن بهذا العرض عن طريق السفارة السويسرية في طهران.

بدورها علقت وزارة الخارجية الإيرانية ردا على هذا العرض، ووصفته بـ"المضحك"، وقالت إن هذا العرض هو "لعبة سياسية".

تجدر الإشارة إلى أن عدد وفيات فيروس "كورونا" في إيران بلغ 92 حالة، فيما تم تسجيل نحو 3000 إصابة.

المصدر: وكالات