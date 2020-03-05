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اتهام متخصصة في اللغويات بالبنتاغون بنقل معلومات سرية

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اتهام متخصصة في اللغويات بالبنتاغون بنقل معلومات سرية
AFP
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وجهت الحكومة الأمريكية إلى متخصصة في اللغويات تعمل في البنتاغون تهمة نقل معلومات سرية إلى مواطن أجنبي مرتبط بجماعة "حزب الله" اللبنانية.

وألقى ضباط مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) القبض على مريم طه تومسون (61 عاما)، التي كانت تعيش في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا، داخل قاعدة عسكرية بالخارج في 27 فبراير. ومثلت للمرة الأولى أمام محكمة مقاطعة كولومبيا الجزئية يوم الأربعاء.

ووصف مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي، جون ديمرز، سلوك تومسون المزعوم بأنه "عار" لبلدها.

وقال ديمرز في بيان: "أثناء وجودها في منطقة حرب، يشتبه بأن المتهمة قدمت معلومات دفاعية قومية حساسة، تتضمن أسماء أفراد يساعدون الولايات المتحدة، إلى مواطن لبناني موجود في الخارج".

وأضاف: "إذا ثبتت صحة ذلك، فإن هذا السلوك يمثل وصمة عار، خاصة بالنسبة لشخص يعمل متعاقدا مع جيش الولايات المتحدة. ستتم المعاقبة على هذه الخيانة للبلد وللزملاء".

المصدر: رويترز

 

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