الصين تعلن رقما جديدا لضحايا "كورونا"

أعلنت السلطات في آخر حصيلة لضحايا فيروس "كورونا" أن 31 شخصا توفوا خلال يوم أمس الأربعاء، ما يرفع الحصيلة إلى 3 آلاف و102 شخص في مختلف مناطق البلاد.

كما تم تسجيل 139 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80409، وهناك 5 إصابات فقط من الإصابات الجديدة خارج مقاطعة هوبي.

وقد انتشر فيروس "كورونا" في حوالي 80 دولة، وأدى إلى إصابة أكثر من 10 آلاف، ووفاة نحو 200 شخص خارج الصين.

وسجلت كوريا الجنوبية أكبر رقم للمصابين بالفيروس حيث بلغ 6 آلاف، وذلك بعدما سجلت السلطات 145 إصابة جديدة.

كذلك تشهد إيران انتشارا واسعا للفيروس حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوفيات في إيران بلغت 77 حالة وإصابة أكثر 2300 شخص، كما طال عددا من المدن الإيرانية.

المصدر: وكالات