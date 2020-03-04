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"العال" تحجر على 150 موظفا خالطوا مصابا يونانيا بكورونا

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Reuters Amir Cohen
طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية
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ذكرت مصادر إعلامية، أن أكثر من 150 موظفا في شركة طيران "العال" الإسرائيلية، جرى وضعهم قيد الحجر الصحي المنزلي، عملا بالتعليمات الجديدة لوزارة الصحة الإسرائيلية.

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وأشارت المصادر، إلى أن "غالبية الذين تم عزلهم هم من الطيارين والمضيفات العاملات على متن الرحلات الجوية للشركة".

وأكدت المصادر، أن "القرار جاء عقب إعلان وزارة الصحة اليونانية الكشف عن مواطن مصاب بفيروس كورونا، كان سافر إلى مصر وإسرائيل" على رحلة لـ"العال".

وشرعت الشركة الإسرائيلية على خلفية تراجع إيراداتها إثر انحسار حركة طائراتها بسبب كورونا، في إجراءات تسريح عدد كبير من عمالها وموظفيها، بما يشمل 200 شخص للمرحلة الأولى.

وأشار مصدر مطلع، إلى أن إجراءات الفصل ستطال عمالا قدامى وجددا متدربين، وسيصل عدد الذين سيتم فصلهم في ختام هذه الإجراءات إلى ألف شخص.

المصدر: معا

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