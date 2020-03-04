إيران ردا على "الدولية للطاقة الذرية": لسنا ملزمين بالتجاوب مع مطالب مبنية على معلومات قدمها الموساد

أعلنت إيران الأربعاء، أنها غير ملزمة بالتجاوب مع أي مطلب من مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعتمد على معلومات قدمها الموساد الإسرائيلي.

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وقال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آباد، ردا على تصريح رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران لا تجد نفسها ملزمة بالتجاوب مع أي مطلب للوكالة الدولية، يعتمد على معلومات ملفقة قدمها الموساد الإسرائيلي.

وكان جروسي قال أمس الثلاثاء إن إيران تخاطر بتفجير أزمة جديدة إذا لم تتعاون مع الوكالة بعدما تقاعست عن الإجابة عن أسئلتها بشأن أنشطة نووية سابقة في ثلاثة مواقع نووية، ورفضها السماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين منهم.

وأضاف "لقد طلبنا من إيران بعض المعلومات والسماح بالدخول لكننا لم نحصل على المعلومات التي نطلبها... أصررنا وعلى الرغم من كل جهودنا، لم نتمكن من تحقيق ذلك، وبالتالي يتطلب الوضع من جانبي هذه الخطوة لأن ما يعنيه هذا هو أن إيران تقلل من قدرة الوكالة على القيام بعملها".

وتابع جروسي: "آمل بإخلاص أن تستمع إيران إلينا وتستمع إلى صوت المجتمع الدولي في مجلس المحافظين وأن تقدر أن من مصلحتها التعاون معنا. ليست لدينا أجندة سياسية، نحن ببساطة نطلب منهم الامتثال لالتزاماتهم"، مضيفا: "سنكون في طريقنا إلى أزمة ما لم يحدث ذلك".

المصدر: RT+ رويترز