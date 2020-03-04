أردوغان يتطلع لوقف سريع لإطلاق النار في إدلب بعد لقاء بوتين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتوقع أن تؤدي محادثاته هذا الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحقيق سريع لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

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وردا على سؤال حول التطلعات من زيارة روسيا، قال أردوغان متحدثا إلى الصحفيين قبيل توجهه إلى موسكو غدا الخميس: "نتطلع إلى ضمان وقف إطلاق سريع للنار في المنطقة".

وحول تصريح واشنطن بدعم تركيا بالذخائر، قال أردوغان إنه "نقل هذه الطلبات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

من جهة أخرى، قال أردوغان إنه عقب الهجوم الذي أدى إلى مقتل 36 جنديا تركيا، فتحت أنقرة الأبواب أمام المهاجرين الراغبين بالذهاب إلى أوروبا وهذا يتوافق مع القانون الدولي، داعيا جميع الدول الأوروبية وفي مقدمتها اليونان إلى التعامل باحترام مع اللاجئين القادمين إليها، وبما يتلاءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكان الكرملين صرح اليوم بأن محادثات الرئيسين الروسي والتركي في موسكو الخميس، تهدف إلى وضع إجراءات لإنهاء الأزمة في إدلب، كما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، من جهته، أن هدف تركيا من اللقاء المرتقب بين أردوغان وبوتين هو إيجاد حل سلمي وسياسي بشأن إدلب.

المصدر: الأناضول+ رويترز