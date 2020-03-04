 
مباشر
عاجل
مراسلنا نقلا عن موقع إيراني: إصابة وزير الصناعة الإيراني بفيروس كورونا

كورونا يجبر رئيس كوريا الجنوبية على إلغاء جولة إلى الإمارات ومصر وتركيا

أخبار العالم

كورونا يجبر رئيس كوريا الجنوبية على إلغاء جولة إلى الإمارات ومصر وتركيا
Reuters STRINGER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ndpz

أعلن البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن رئيس البلاد مون جيه إن، ألغى جولة تشمل الإمارات ومصر وتركيا، كانت مقررة في منتصف مارس، بسبب أزمة كورونا.

وقال متحدث باسم الرئاسة في بيان له: "بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد في الآونة الأخيرة، قررنا عدم المضي قدما في الزيارات".

وتعتبر كوريا الجنوبية من أكثر الدول انتشارا لكورونا، مع تسجيل أكثر من 5300 حالة إصابة بالفيروس الجديد حتى اليوم.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا