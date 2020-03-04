كورونا يجبر رئيس كوريا الجنوبية على إلغاء جولة إلى الإمارات ومصر وتركيا

أعلن البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن رئيس البلاد مون جيه إن، ألغى جولة تشمل الإمارات ومصر وتركيا، كانت مقررة في منتصف مارس، بسبب أزمة كورونا.

وقال متحدث باسم الرئاسة في بيان له: "بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد في الآونة الأخيرة، قررنا عدم المضي قدما في الزيارات".

وتعتبر كوريا الجنوبية من أكثر الدول انتشارا لكورونا، مع تسجيل أكثر من 5300 حالة إصابة بالفيروس الجديد حتى اليوم.

المصدر: "رويترز"