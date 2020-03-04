بايدن يتجه للفوز بولايتي تينيسي وأوكلاهوما بانتخابات الحزب الديمقراطي

توقعت شبكات تلفزة ووسائل إعلام أمريكية فوز جو بايدن بولايتي تينيسي وأوكلاهوما بانتخابات الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح رئاسي، ما يرفع عدد انتصاراته في الثلاثاء الكبير إلى 5 ولايات.

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وترسل الولايتان 64 و37 مندوبا إلى مؤتمر الحزب الديموقراطي تباعا. وتشكل هذه الانتصارات بداية قوية لبايدن نائب الرئيس السابق والسياسي الوسطي في معركته ضد اليساري بيرني ساندرز.

وسجلت معظم انتصارات بايدن في ولايات جنوبية غالبية سكانها من ذوي البشرة السمراء، ما يدل على الدعم القوي له بين الأمريكيين من أصل إفريقي، وفقا للاستطلاعات.

بدوره حقق ساندرز حتى الآن انتصارين في ولايتي فيرمونت، مسقط رأسه، وكولورادو.

لكن ساندرز هو المرشح المفضل في ولاية كاليفورنيا التي تعتبر الجائزة الكبرى في الثلاثاء الكبير مع 415 مندوبا، والتي ستغلق فيها مراكز الاقتراع عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

ويتنافس بايدن وساندرز في الثلاثاء الكبير على أصوات 1,357 مندوبا يمثلون الولايات الـ14 في انتخابات الثلاثاء الكبير، والفائز يمهد الطريق أمامه لنيل الترشيح الرئاسي خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي في يوليو المقبل لمواجهة الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: "أ ف ب"