الانتخابات الأمريكية.. ترامب يهنئ جو بايدن "النعسان" ويسخر من بلومبيرغ وستاير

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تغريدات على "تويتر"، بعد فوز جو بايدن بانتخابات الحزب الديمقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبية، وانسحاب الملياردير توم ستاير من السباق.

وقال ترامب إنه يجد صعوبة في تصديق أن ستاير ومايك بلومبيرغ سيفيدان الحزب الديمقراطي في شيء، كما هنأ بايدن بالفوز قائلا "تهانينا لجو بايدن النعسان".

Democrats are working hard to destroy the name and reputation of Crazy Bernie Sanders, and take the nomination away from him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020

وأعلن الملياردير توم ستاير السبت خروجه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نتائج مخيبة للآمال على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية.

Congratulations to Sleepy Joe Biden! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن فوز بايدن سينهي حملة مايك بلومبيرغ، الذي وصفه بأنه صاحب أسوأ أداء في تاريخ المناظرات الرئاسية.

Tom Steyer who, other than Mini Mike Bloomberg, spent more dollars for NOTHING than any candidate in history, quit the race today proclaiming how thrilled he was to be a part of the the Democrat Clown Show. Go away Tom and save whatever little money you have left! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020

وأضاف في تغريدة أخرى "إن الديمقراطيين يعملون بجهد من أجل تدمير سمعة واسم المجنون بيرني ساندرز، وحرمانه من الفوز".

I would find it hard to believe that failed presidential candidates Tom Steyer, or Mini Mike Bloombeg, would contribute to the Democrat Party, even against me, after the way they have been treated - laughed at & mocked. The real politicians ate them up and spit them out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020

وغير الفوز العريض الذي حققه بايدن، توازن القوى في السباق داخل الحزب الديمقراطي من أجل الترشح والذي كان ساندرز يتقدم فيه بشكل واضح حتى الليلة الماضية.

ومن المتوقع أن يتم تحديد المرشح المتقدم في السباق الانتخابي بين الديمقراطيين يوم الثلاثاء القادم، عندما يجري التصويت في آن واحد في 14 ولاية.

المصدر: "تويتر" + وكالات