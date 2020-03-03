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نائب إيراني يشكك بإحصاءات وزارة الصحة بصدد عدد المصابين بكورونا

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نائب إيراني يشكك بإحصاءات وزارة الصحة بصدد عدد المصابين بكورونا
Reuters HAMAD I MOHAMMED
فرق الفحص عن فيروس كورونا في إيران
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شكك نائب رئيس البرلمان الإيراني مسعود بزشكيان، بإحصاءات وزارة الصحة الإيرانية بشأن حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في البلاد، معتبرا أن السلطات لم تأخذ الفيروس على محمل الجد.

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وقال بزشكيان، الذي شغل منصب وزير الصحة في حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي: "لو كنت في وزارة الصحة لفرضت حجرا صحيا على مدينة قم منذ اليوم الأول للكشف عن الفيروس فيها، ولما سمحت لأحد بالخروج منها".

وأضاف، أنه "لو تم تعطيل البلاد عند اكتشاف الفيروس لمدة 15 يوما لكان الوضع الآن أفضل حالا".

وتابع: "المستشفيات لم تعد تستوعب أعداد المصابين، والأوضاع تزداد سوءا يوميا"، محذرا من أن "الاقتصاد وكل شيء في إيران سيتزعزع، إن لم يتم التعامل مع الحدث بطريقة جادة وحازمة".

وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 77 شخصا، وبلغ إجمالي الإصابات 2336 شخصا.

المصدر: RT

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