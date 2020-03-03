 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: تركيا توطّن التركمان في مناطق طردت منها الأكراد

 وزارة الصحة الإيرانية: 835 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أخبار العالم

 وزارة الصحة الإيرانية: 835 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
Reuters
إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ndkl

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 835 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد
وزارة الصحة الإيرانية : ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 26 والإصابات إلى 245
وزارة الصحة الإيرانية : ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 26 والإصابات إلى 245

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن 435 حالة تعافت من الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ انتشاره في البلاد.

وحسب وزارة الصحة ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران إلى 77 حالة وعدد المصابين الكلي إلى 2336.

وأعلنت السلطات الإيرانية فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، كما وجهت بإغلاق المدارس، وإلغاء النشاطات الرياضية، ونشرت فرقا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا