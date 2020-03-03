 وزارة الصحة الإيرانية: 835 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 835 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن 435 حالة تعافت من الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ انتشاره في البلاد.

وحسب وزارة الصحة ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران إلى 77 حالة وعدد المصابين الكلي إلى 2336.

وأعلنت السلطات الإيرانية فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، كما وجهت بإغلاق المدارس، وإلغاء النشاطات الرياضية، ونشرت فرقا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.

المصدر: RT