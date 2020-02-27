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وزارة الصحة الإيرانية : ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 26 والإصابات إلى 245

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وزارة الصحة الإيرانية : ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 26 والإصابات إلى 245
Reuters WANA NEWS AGENCY
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في تحديث لحصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات إلى 26 والإصابات إلى 245.

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بذلك شكلت الزيادة 4 وفيات وأكثر من 100 إصابة، بالمقارنة مع الأرقام التي تم إعلانها في وقت سابق من اليوم.

وجددت وزارة الصحة دعوتها للمواطنين البقاء في منازلهم وعدم السفر بين المدن، وأكدت تمديد تعليق الفعاليات الثقافية وإغلاق دور السينما.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، كما وجهت بإغلاق المدارس، وإلغاء النشاطات الرياضية، ونشرت فرقا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.

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