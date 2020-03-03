البرلمان التركي يعقد جلسة مغلقة حول إدلب

يعقد البرلمان التركي اليوم جلسة مغلقة حول الوضع في إدلب السورية وعملية "درع الربيع" والهجوم، الذي قتل فيه 34 جنديا تركيا، وسيتم فرض السرية على مضمون الجلسة لمدة 10 سنوات.

وخلال الجلسة سيطلع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعضاء البرلمان على آخر التطورات بالمنطقة والعملية الجديدة "درع الربيع" التي أطلقها الجيش التركي الأسبوع الماضي في إدلب، ويهاجم في إطارها مواقع الجيش السوري في المنطقة.

ويتوقع أن يقدم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إحاطة بشأن الجانب الدبلوماسي من العمل على المسار السوري على خلفية تصاعد التوتر في إدلب.

وسيحضر الجلسة أيضا كل من فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب.

ويتوقع أن يستمع المجتمعون بصورة خاصة إلى إفادات ممثلي الحكومة بشأن حقيقة الأحداث التي أدت إلى مقتل 34 جنديا تركيا بنيران سورية في إدلب الخميس الماضي.

وستبقى بروتوكولات الجلسة قيد السرية خلال 10 سنوات لكونها مغلقة، حيث يؤدي من يحضرها قسما بعدم تسريب مضمونها.

المصدر: وكالات