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إسرائيل: إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست وبدء فرز الأصوات

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إسرائيل: إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست وبدء فرز الأصوات
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أعلنت مفوضية الانتخابات في إسرائيل إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست وبدء فرز الأصوات، فيما أظهرت النتائج الأولية حسب وسائل إعلام إسرائيلية، تقدم بنيامين نتنياهو.

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وقال نتنياهو تعليقا على النتائج الأولية: "اتفقت مسبقا مع رؤساء أحزاب اليمين على تشكيل حكومة يمين"، في وقت اعترف فيه خصمه زعيم حزب "أزرق أبيض" نفتالي بينيت بهزيمته، قائلا: "هذا انتصار لمعسكر اليمين".

وبينت استطلاعات الرأي الأولية حصول القائمة العربية المشتركة على 15 مقعدا.

إسرائيل: إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست وبدء فرز الأصوات

وأكد رئيس القائمة العربية في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة في وقت سابق، أن "الفلسطينيين سينتصرون على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

إسرائيل: إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست وبدء فرز الأصوات

وقال عودة، إن وجود "القائمة المشتركة"، ليس لإنجاح غانتس، ولكن من إحدى مهامها إسقاط نتنياهو، وأنه بحصول القائمة على 16 مقعدا "سيسقط نتنياهو تلقائيا".

وتمكنت القائمة المشتركة المكونة من أطر وأحزاب مختلفة من طوائف وشخصيات مختلفة من الحصول على 13 مقعدا في الكنيست لتصبح القوة الثالثة بعد حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس.

إسرائيل: إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست وبدء فرز الأصوات

المصدر: RT

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