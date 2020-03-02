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في الصين ..أول عملية زرع رئة في العالم لمصاب بفيروس كورونا

أخبار العالم

في الصين ..أول عملية زرع رئة في العالم لمصاب بفيروس كورونا
Reuters
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أفادت صحيفة  Global Times، بأن فريقا من الأطباء الصينيين أجرى أول عملية زرع رئة في العالم لمصاب بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة، عن جراح شارك في العملية، أنها أجريت في مستشفى أوسي بمقاطعة جيانغسو يوم 29 فبراير الماضي، واستمرت 5 ساعات متواصلة بإشراف شن جينغيو الخبير المشهور في مجال زراعة الرئة.

وأجريت العملية لمريض عمره 59 عاما، تم اكتشاف إصابته بالفيروس المميت في 26 فبراير وخضع لعلاج مكثف ثبت بعده شفاؤه من المرض لكن بعد ذلك تبين أن الفيروس أصاب عمل الرئتين ووظائفها باختلال لا رجعة فيه.

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وتم أخذ الرئتين السليمتين من رجل متوفى ونقلت إلى مكان العملية الجراحية خلال سبع ساعات.

وأضافت الصحيفة عن شن جينغيو قوله: "بعد العملية، استعاد المريض وعيه، وأهم مؤشرات الحالة الصحية لديه طبيعية، وتعمل الرئة الجديدة بشكل طبيعي. والخطوة التالية بالنسبة لنا هي المراقبة الدقيقة للمريض وعلاجه لمنع أزمة الرفض والعدوى".

ولاحظ الطبيب المشرف أنه يجب تحقيق عدة شروط ضرورية خلال تنفيذ مثل هذه العمليات، وبينها تجهيز المريض بتهوية الرئة الاصطناعية لأن الفشل التنفسي لكلا الرئتين يعتبر مميتا.

المصدر: نوفوستي

 

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