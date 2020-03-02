استسلام محتجز الرهائن في الفلبين

استسلم للشرطة محتجز عشرات الأشخاص في مركز "سان خوان" التجاري في العاصمة الفلبينية مانيلا في وقت سابق اليوم.

وأفادت صحيفة "Manila Bulletin News"، بأنه تم خلال ذلك تحرير الرهائن الذين احتجزهم الرجل المسلح لمدة 5 ساعات.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت الأنباء أن الشرطة الفلبينية أغلقت المركز التجاري "V-Mall" في منطقة سان خوان في مانيلا، حيث احتجز رجل مسلح حوالي 30 شخصا.

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ووفقا لشهود العيان، دخل المركز حوالي 10 من ضباط الشرطة وذلك بعد سماع أصوات إطلاق رصاص هناك.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن الرهائن هم من موظفي المركز حيث كان المهاجم يعمل في السابق حارس أمن.

ونوهت السلطات المحلية، بأنه خلال عملية تحرير الرهائن والاستيلاء على المركز، جرح المهاجم رجلا تم إجلاؤه ونقل إلى المستشفى.

المصدر: إنترفاكس