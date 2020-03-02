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احتجاز 27 شخصا رهائن في مركز تجاري في العاصمة الفلبينية مانيلا

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احتجاز 27 شخصا رهائن في مركز تجاري في العاصمة الفلبينية مانيلا
RT
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جرى احتجاز 27 شخصا رهائن في مركز "سان خوان" التجاري في العاصمة الفلبينية مانيلا، صباح اليوم الاثنين، من قبل حارس للمركز تم فصله من العمل، حسب صحيفة "مانيلا تايمز".

وحسب الصحيفة سمع في المركز صوت إطلاق النار، ويجري إجلاء الناس منه.

وقد أصيب شخص بإطلاق النار وتم إدخاله المستشفى، كما تم إجلاء الناس من مركز التسوق.

المصدر: تاس

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