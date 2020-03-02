جرى احتجاز 27 شخصا رهائن في مركز "سان خوان" التجاري في العاصمة الفلبينية مانيلا، صباح اليوم الاثنين، من قبل حارس للمركز تم فصله من العمل، حسب صحيفة "مانيلا تايمز".

وحسب الصحيفة سمع في المركز صوت إطلاق النار، ويجري إجلاء الناس منه.

احتجاز 27 شخصا رهائن في مركز تجاري في العاصمة الفلبينية مانيلا https://t.co/M1kauxFWrc — RT Arabic (@RTarabic) March 2, 2020

LOOK: Members of the SWAT team of the Eastern Police District enter the Virra Mall in San Juan City where a dismissed security guard held dozens of employees hostage. PHOTOS BY JOHN ORVEN VERDOTE pic.twitter.com/jOH6k95h5S — The Manila Times (@TheManilaTimes) March 2, 2020

وقد أصيب شخص بإطلاق النار وتم إدخاله المستشفى، كما تم إجلاء الناس من مركز التسوق.

المصدر: تاس