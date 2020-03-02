برلين: الاتحاد الأوروبي يتوقع من تركيا أن تحترم اتفاق الهجرة الذي توصلت إليه مع التكتل

أعلن متحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من تركيا أن تحترم الاتفاق الذي توصلت إليه مع التكتل بشأن الهجرة.

جاء هذا التصريح بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم، إن مسألة فتح الأبواب أمام اللاجئين باتجاه أوروبا قد حسمت، والأبواب لن تغلق، مهددا بتوجه "ملايين" المهاجرين إلى أوروبا "قريبا".

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من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين عن تعاطفها مع تركيا بشأن الصراع في سوريا، لكنها قالت إن قرار أنقرة السماح للاجئين والمهاجرين بالوصول إلى أوروبا لا يمكن أن يمثل حلا للمشكلة.



وقالت في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "أقر بأن تركيا في وضع صعب فيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين. لكن ما نراه الآن لا يمكن أن يكون استجابة أو حلا".

المصدر: وكالات