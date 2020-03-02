أردوغان عن اللاجئين: المسألة حُسمت والأبواب لن تغلق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مسألة فتح الأبواب أمام اللاجئين في اتجاه أوروبا قد حسمت، والأبواب لن تغلق.

ورأى أردوغان أن دول الاتحاد الأوروبي ستتحمل بهذه الخطوة نصيبها من الأعباء، مشددا على أنه "عندما فتحنا أبوابنا أمام اللاجئين نحو أوروبا، انهمرت علينا الاتصالات الهاتفية لإغلاقها. هذه المسألة حُسمت والأبواب فتحت ولن تغلق مجددا، وستتحملون نصيبكم من هذه الأعباء"، في إشارة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: الأناضول