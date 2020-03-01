 
مباشر

دولتان جديدتان تسجلان أول الإصابات بفيروس كورونا

أخبار العالم

دولتان جديدتان تسجلان أول الإصابات بفيروس كورونا
Reuters AP/DN
مسافرة ترتدي كمامة واقية من انتقال فيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nd7l

أعلنت جمهورية تشيكيا اليوم الأحد، عن تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا، تزامنا مع إعلان جمهورية الدومينيكان عن تسجيل أول إصابة على أراضيها.

إقرأ المزيد
كورونا.. الحجر على 450 جنديا في إسرائيل
كورونا.. الحجر على 450 جنديا في إسرائيل

وقالت وزارة الصحة في جمهورية تشيكيا إن الحالات المسجلة متعلقة بمواطنين تشيكيين وطالب أمريكي سافروا مؤخرا إلى مناطق في شمال إيطاليا التي تشهد تفشيا كبيرا للفيروس.

وأفادت السلطات الصحية في جمهورية الدومينيكان بأن الحالة المسجلة هي لسائح إيطالي يزور البلاد.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 87 ألف شخص، فيما اقتربت حصيلة الوفيات من ثلاثة آلاف شخص، حسب آخر بيانات منظمة الصحة العالمية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا