دولتان جديدتان تسجلان أول الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت جمهورية تشيكيا اليوم الأحد، عن تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا، تزامنا مع إعلان جمهورية الدومينيكان عن تسجيل أول إصابة على أراضيها.

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وقالت وزارة الصحة في جمهورية تشيكيا إن الحالات المسجلة متعلقة بمواطنين تشيكيين وطالب أمريكي سافروا مؤخرا إلى مناطق في شمال إيطاليا التي تشهد تفشيا كبيرا للفيروس.

وأفادت السلطات الصحية في جمهورية الدومينيكان بأن الحالة المسجلة هي لسائح إيطالي يزور البلاد.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 87 ألف شخص، فيما اقتربت حصيلة الوفيات من ثلاثة آلاف شخص، حسب آخر بيانات منظمة الصحة العالمية.

المصدر: وكالات