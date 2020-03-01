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حالة طوارئ في واشنطن بسبب كورونا

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حالة طوارئ في واشنطن بسبب كورونا
Reuters RYAN HENRIKSEN
مركز رعاية المسنين في مدينة كيركلاند بولاية واشنطن
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أعلنت سلطات ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة، حالة الطوارئ على أراضيها أمس السبت، بسبب خطر انتشار فيروس كورونا الجديد.

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وقال حاكم الولاية جاي إنسلي، في بيان له إن هذا الإجراء سيتيح للولاية الحصول من السلطات الفدرالية على الموارد المطلوبة للحد من تفشي الفيروس.

وأصبحت واشنطن أول ولاية أمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا، وذلك بعد أن تم على أراضيها تسجيل أول وفاة بالفيروس في البلاد أمس السبت.

وهناك مخاوف أيضا من ظهور بؤرة انتشار لكورونا في أحد مراكز رعاية المسنين في مدينة كيركلاند بالولاية، حيث تم كشف الفيروس لدى شخصين فيه، ويخضع 50 آخرون من موظفي ونزلاء المركز للفحوص بعد أن ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض كورونا.

وأشارت السلطات الصحية الأمريكية، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس الجديد في البلاد وصل إلى 69 حالة.

المصدر: وكالات

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