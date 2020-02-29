قراء الغرب غاضبون من ممارسات أردوغان في إدلب: "الرجل جنّ جنونه"

أثارت ممارسات أنقرة في إدلب حيرة ودهشة الكثير من قراء ومتابعي وسائل الإعلام الأجنبية، حيث اعتبروا أنه لا يجوز لتركيا أن "تتصرف على هواها" في أراضي دولة أجنبية ذات سيادة.

وبين من علّقوا في صحيفة "واشنطن بوست"، المستخدم Gaius Marius الذي كتب: "يبدو أن أردوغان لا يتراجع بسبب عناده، وهو ما لن يجلب أي شيء جيد للأتراك".

وتساءل بعض المعلقين عما "نسيته" القوات التركية في سوريا رغم أنه "لم يدعوها أحد إلى هناك".

وشكك البعض الآخر في الصحة العقلية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال Mark T Twain: "لو دخلت القوات السورية الأراضي التركية، لقصفتها تركيا أيضا".

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وكتب Andrew Nichols، أنه لو كانت أنقرة تلتزم بالقانون الدولي، "لما تدخلت في شؤون دولة جارة ذات سيادة".

وقال المستخدم My So Much: "يبدو أن تركيا تريد من العالم كله أن يكرهها. حسنا، حسنا. في سوريا سيمسحون بها الأرض، ولن يدافع عنها أحد، لا الناتو ولا الولايات المتحدة".

بدورهم، وصف قراء موقع Breitbart الأمريكي ممارسات أنقرة في سوريا بأنها "غزو واسع النطاق"، وطالب بعضهم بطرد تركيا من الناتو.

واتهم البعض الآخر أردوغان بابتزاز الاتحاد الأوروبي باللاجئين، وكتب المستخدم Stephen Bowles، أن "أردوغان فقد صوابه، وها هو يسلم تنظيم القاعدة صواريخ مضادة للطائرات وهو أمر لم يفعله حتى الأمريكيون، وهو يساعد الإرهابيين بقواته ويقصف الطائرات الروسية. لقد أصيب بالتشنج عندما ردت عليه الدولة التي اعتدى عليها بالنيران".

المصدر: نوفوستي