أوكرانيا لن تحتفل بالنصر على النازية في مايو المقبل

قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو إن كييف ستذكر الجميع مجددا في 9 مايو بمأساة الحرب العالمية الثانية، و"ستسامح" جميع المشاركين بما حدث، لكنها لن تحتفل بهذه الذكرى.

وأشار الوزير إلى أن، أوكرانيا لن تحتفل بعيد النصر في 9 مايو، لافتا إلى أن كييف تريد الانضمام إلى أوروبا في ما يتعلق بالناحية الأيديولوجية.

وأضاف أن الخارجية الأوكرانية لم تتلق حتى الآن دعوة من روسيا للرئيس فلاديمير زيلينسكي لحضور فعاليات عيد النصر في موسكو.

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المصدر: news.mail.ru