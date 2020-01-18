عيدية من بوتين – 75 مقابل 75

وعد الرئيس فلاديمير بوتين بصرف مساعدة مالية قيمتها 75 ألف روبل لكل محارب قديم، ممن خاضوا الحرب الوطنية العظمى ومن في حكمهم، وصنعوا النصر على ألمانيا النازية.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع المحاربين القدماء: "سنحتفل هذه السنة بمرور 75 عاما على النصر، ولذا سنمنح هبة مالية لمحاربينا القدماء. سنصرف 75 ألف روبل (أكثر من ألف يورو) لكل من المحاربين القدماء، وجميع المواطنين ممن هم في حكمهم".

وذكر الرئيس الروسي، أنه ستصرف كذلك مساعدة مالية عالية للذين عملوا في الجبهة الداخلية خلال تلك الحرب قيمتها 50 ألف روبل لكل منهم.

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في السنوات السابقة، كانت قيمة هاتين المساعدتين تبلغ 10 آلاف روبل، و5 آلاف روبل على التوالي.

وأعلن الرئيس بوتين مؤخرا سنة 2020، "عاما للمجد والذكرى"، بمناسبة مرور 75 عاما على النصر العظيم، حيث ستحيي روسيا هذه الذكرى اليوبيلية في الـ9 من مايو 2020.

المصدر: وكالات