موسكو ترفع السرية عن وثائق تاريخية لوقائع تحرير وارسو (فيديو)

آخر تحديث: | 20:57 GMT | في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

رفعت روسيا السرية عن وثائق وصور من الأرشيف العسكري المركزي، في ذكرى تحرير الجيش الأحمر وارسو في السابع عشر من يناير عام خمسة وأربعين من القرن الماضي.

وكشفت الوثائق أن النازيين دمروا أحياء كاملة في العاصمة البولندية وارسو قبل انسحابهم، وقتل نحو 500 بريطاني وأمريكي بمعسكر الموت "تـريـبـلـيـنـكـا".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن نشر الوثائق يهدف لصون الحقيقة التاريخية من محاولات تزويرها وإعادة النظر بنتائج الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن تحرير وارسو، فتح الطريق أمام الجيش الأحمر إلى برلين، وكر النازيين، التي سقطت بعد دفاع مستميت عنها لم يشهده التاريخ، وانهار أمام الجيش السوفيتي.