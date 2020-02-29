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كورونا.. فرنسا تعلن عن تعافي 12 مصابا وموت اثنين من أصل 73

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كورونا.. فرنسا تعلن عن تعافي 12 مصابا وموت اثنين من أصل 73
Reuters REMO CASILLI
وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران
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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم السبت تسجيل 73 إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد منذ بداية انتشاره حول العالم أواخر الشهر الماضي.

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وقال فيران في مؤتمر صحفي: "حتى هذه اللحظة سجلنا 73 إصابة بفيروس كورونا، شفي 12 منهم وتوفي اثنان وما زال 59 يخضعون للعلاج".

وتابع: "الفيروس بات منتشرا داخل الأراضي الفرنسية وخاصة في منطقتي لواز شمال البلاد وسافوا شرقها".

وأعلن عن سلسلة إجراءات احترازية منها منع التجمعات في المناطق حيث ينتشر الوباء حتى إشعار آخر بالإضافة إلى إلغاء ماراثون كان من المفترض أن ينظم قريبا في باريس، علاوة على قرار السلطات إغلاق بعض المدارس في المناطق المعنية.

المصدر: "سبوتنيك"

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