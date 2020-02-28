كورونا.. وزير الصحة الفرنسي يوصي بتجنب المصافحة

دعا وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، إلى تفادي المصافحة بالأيدي لمنع انتقال فيروس كورونا، تزامنا مع تأكيد سلطات البلاد تسجيل 19 إصابة جديدة، اليوم الجمعة.

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وبالإعلان عن الإصابات الجديدة، بلغ إجمالي المصابين بالفيروس في فرنسا 57 شخصا.

وقال فيران إن عددا من المدارس في إقليم واز شمال البلاد ستبقى مغلقة بعد انتهاء العطلة يوم الأحد لمنع انتشار العدوى.

من جهتها، نشرت وزيرة الدفاع فلورونس بارلي تغريدة على "تويتر" أكدت فيها أن عددا من حالات الإصابة المؤكدة سجلت في قاعدة "كراي" العسكرية شمال باريس.

المصدر: "رويترز"