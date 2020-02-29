كورونا يثير أعمال شغب في إيران

أضرم محتجون النار في مركز صحي يقع في حي سكني بمدينة بندر عباس جنوب إيران، بعد انتشار أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن السلطات نقلت إليه مصابين بفيروس كورونا من مدينة قم.

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وتجمع سكان مدينة توحيد السكنية أمام المركز الصحي وأشعلوا النار في جزء منه، تخوفا من تفشي الفيروس في حيهم، فيما نفت مديرة دائرة العلاقات العامة في جامعة العلوم الطبية في مدينة بندر عباس فاطمة نوروزيان وجود أي مصابين بكورونا في المركز الصحي.

وأخمد رجال الإطفاء النيران من دون وقوع أي إصابات، بينما فرقت الشرطة المحتجين ودعتهم إلى الهدوء.

ونقلت وكالات أنباء رسمية عن فاطمة نوروزيان قولها، إن المركز الواقع ضمن مدينة توحيد السكنية هو أحد المراكز التي يجري فيها فحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للأفراد الذين يعانون من أعراض الإصابة، كمشكلات حادة في التنفس، مؤكدة أنه في حال ثبوت إصابة المريض بالفيروس يتم نقله إلى مشفى الشهيد محمدي في مدينة بندر عباس.

كورونا يشعل احتجاجات شعبية في إيران

أضرم محتجون النار في مركز صحي يقع في حي سكني بمدينة بندر عباس جنوب إيران، بعد انتشار أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن السلطات نقلت إليه مصابين بفيروس كورونا من مدينة قم.https://t.co/4VYJ2kDC6T#فيديو#إيران#كوروناpic.twitter.com/pWgQLTV57l — RT Arabic (@RTarabic) February 29, 2020

ووصفت نوروزيان ما تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بالشائعات، مطالبة الأهالي بعدم الاهتمام بها.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد اعتبر أن تفشي فيروس كورونا قضية عالمية، حلها يكون عبر التعاون بين دول العالم بلا تسييس.

وشكر ظريف نظيره الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي، على المساعدات التي قدمتها الصين لإيران في مواجهة كورونا، مرحبا بالتعاون بين الباحثين في البلدين لإجراء دراسات علمية مشتركة لأجل القضاء على الفيروس.

وأرسلت الصين الجمعة، خامس حمولة من المساعدات الطبية تضم 20 ألفا من مستلزمات تشخيص الفيروس تسلمتها وزارة الصحة الإيرانية عن طريق ممثل منظمة الصحة العالمية في طهران.

المصدر:RT