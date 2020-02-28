ترشيح ساندرز قد يشطر الحزب الديمقراطي

كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن قيادة الحزب الديمقراطي الأمريكي مستعدة للمخاطرة بانقسام الحزب، إذا كان ذلك سيساعد في منع بيرني ساندرز من نيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية.

وقالت الصحيفة: " تظهر العشرات من المحادثات مع زعماء الحزب الديمقراطي هذا الأسبوع، أنهم ليسوا قلقين بشكل جدي فوز بالترشيح ساندرز فحسب، بل مستعدون لتحمل الخلافات الداخلية من أجل منع ترشيحه في مؤتمر الحزب في يوليو، إذا ظهرت لديهم مثل هذه الفرصة".

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وأشارت الصحيفة، إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وهي ديموقراطية تمثل ولاية كالفورنيا، وزعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر عن نيويورك، يسمعان باستمرار تحذيرات من أن ترشيح ساندرز سيؤدي إلى فشل الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر التي سيتم خلالها انتخاب رئيس الولايات المتحدة، و35 من أعضاء مجلس الشيوخ وكل أعضاء مجلس النواب الـ435.

وأضافت الصحيفة أن "قادة الحزب الديمقراطي من كالفورنيا إلى كارولينا الشمالية والجنوبية، ومن داكوتا الشمالية إلى أوهايو، يعربون عن قلقهم من أن ساندرز، الذي يقدم نفسه كاشتراكي ديمقراطي ويتمتع بدعم فعال، سيخسر الانتخابات أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب، وسيقوض مواقف المرشحين الديمقراطيين المعتدلين في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ".

المصدر: تاس