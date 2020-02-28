بلغاريا تنوي إرسال ألف عسكري إلى الحدود مع تركيا لمنع تدفق المهاجرين

أعربت بلغاريا اليوم الجمعة عن استعدادها لنشر قوات إضافية على حدودها مع تركيا لمنع تدفق ألوف المهاجرين الذين فتحت تركيا حدودها أمامهم نحو الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الدفاع البلغاري كراسيمير كاراكاتشانوف، أن حكومة صوفيا مستعدة لإرسال ألف عسكري ومعدات عسكرية إضافية إلى الحدود التركية، مشيرا إلى أن شرطة الحدود كانت قد منعت اليوم مجموعتين مؤلفتين من نحو 30 مهاجرا من دخول أراضي البلاد.

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وشددت بلغاريا التي تربطها حدود برية تمتد لأكثر من 300 كيلومتر مع تركيا على أنها لن تسمح بتدفق المهاجرين إلى أراضيها، في وقت تعزز فيه الإجراءات الوقائية عند الحدود لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد واجتياحه البلاد.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن مئات المهاجرين المتواجدين في تركيا قد وصلوا إلى حدود اليونان وبلغاريا اليوم، بعد إعلان مسؤول تركي رفيع المستوى أن أنقرة لن تمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية التصعيد العسكري في إدلب السورية.

المصدر: رويترز