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نزلة برد تدفع بابا الفاتيكان لإلغاء جميع اللقاءات الجماهيرية

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نزلة برد تدفع بابا الفاتيكان لإلغاء جميع اللقاءات الجماهيرية
Reuters THO
البابا فرنسيس
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كشف بيان للفاتيكان أن البابا فرنسيس "متوعك قليلا" وقد أجل جميع اللقاءات الجماهيرية الرسمية، اليوم الجمعة، ولكنه يعمل من مقر إقامته.

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ولم يحدد الفاتيكان ما الذي يعاني منه البابا (83 عاما)، غير أنه بدا في لقاء جماهيري يوم الأربعاء مصابا بنزلة برد وتحدث بصوت مبحوح بعض الشيء، وسعل خلال قداس في نفس اليوم في كنيسة في روما، وكان هذا آخر ظهور له خارج الفاتيكان.

وقال المتحدث، ماتيو بروني، إن البابا تلا قداس الصباح الباكر كالمعتاد في بيت الضيافة بكنيسة "سانتا مارتا" حيث يقيم، وألقى التحية على الحضور.

وأضاف بروني "لكنه رأى أنه من الأفضل تأجيل اللقاءات الجماهيرية الرسمية اليوم. الاجتماعات المقرر عقدها في سانتا مارتا ستجري بانتظام".

وخضع البابا فرنسيس لجراحة استئصال جزء من إحدى رئتيه عندما كان في أوائل العشرينات من عمره في مسقط رأسه بوينس آيرس بعد إصابته بالسل.

كما يعاني من ألم في الساق بسبب عرق النسا، ويخضع للعلاج الطبيعي بانتظام، لكن حالته الصحية جيدة بشكل عام.

المصدر: "رويترز"

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