البابا فرنسيس يدعو إلى احترام القانون الإنساني في إدلب

دعا البابا فرنسيس الأحد، إلى احترام القانون الإنساني في محافظة إدلب السورية، رافعا صلاة خاصة "من أجل سوريا الحبيبة الشهيدة".

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وقال البابا لعشرات الآلاف من الأشخاص في ساحة القديس بطرس، إن التقارير الواردة من إدلب "مؤلمة، خاصة فيما يتعلق بأوضاع النساء والأطفال ومن أجبروا على الفرار بسبب التصعيد العسكري".

وأضاف البابا فرنسيس "أجدد مناشدتي المخلصة للمجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية باستخدام السبل الدبلوماسية والحوار والمفاوضات، فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، من أجل حماية‭ ‬أرواح المدنيين ومصيرهم".

ثم قاد البابا الحشد في صلاة خاصة "من أجل سوريا الحبيبة الشهيدة".

وكانت تركيا عززت وجودها العسكري في شمال غربي سوريا، بينما أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أنها استعادت السيطرة على 600 كم مربع حيث التقت قواتها المتقدمة من ريف إدلب الشرقي بقواتها المتقدمة من اتجاه ريف حلب الجنوبي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمهل مطلع الأسبوع الجيش السوري حتى نهاية فبراير لسحب قواته خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، مهددا بشن عملية عسكرية في إدلب.

المصدر: رويترز