إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة بفيروس كورونا

أفاد مراسل RT بإصابة معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد.

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وأعلِن في وقت سابق من اليوم عن إصابة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بفيروس كورونا، حسبما أفاد مراسلنا.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس "كورونا".

وفي نفس السياق، اتخذت السلطات الإيرانية قرارا بإلغاء صلاة الجمعة غدا في طهران، بعد أن حذرت في وقت سابق من المشاركة في التجمعات التي من شأنها المساعدة في انتشار عدوى الفيروس.

المصدر: RT