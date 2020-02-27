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إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة بفيروس كورونا

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إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة بفيروس كورونا
Reuters JPP/
معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة
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أفاد مراسل RT بإصابة معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد.

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مراسلنا: إصابة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بفيروس كورونا
مراسلنا: إصابة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بفيروس كورونا

وأعلِن في وقت سابق من اليوم عن إصابة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بفيروس كورونا، حسبما أفاد مراسلنا.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس "كورونا".

وفي نفس السياق، اتخذت السلطات الإيرانية قرارا بإلغاء صلاة الجمعة غدا في طهران، بعد أن حذرت في وقت سابق من المشاركة في التجمعات التي من شأنها المساعدة في انتشار عدوى الفيروس.

المصدر: RT

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