البنتاغون ينظر فيما إذا كان بحاجة إلى تمويل إضافي للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الأربعاء، إنها تدرس فيما إذا كانت بحاجة إلى تمويل إضافي للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأثناء جلسة استماع عقدتها لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس النواب، أوضح الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن الوزارة شرعت في تقييم احتمال، أن تجد نفسها بحاجة إلى تمويل إضافي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد ساعات من ورود أنباء عن إصابة جندي أمريكي بالفايروس في كوريا الجنوبية.

وكان المركز الوطني الأمريكي للتحصين المناعي وأمراض الجهاز التنفسي، قال في وقت سابق إن انتشار الفيروس في الولايات المتحدة أصبح مسألة وقت فقط. ووفقا لبيان للمركز، لا يعرف حاليا عدد الذين سيصابون بهذا الفيروس. يمكن اختبار اللقاح المضاد للفيروس في الولايات المتحدة في غضون 1.5 شهر، ولكن لاستخدامه في تلقيح عام لن يكون بالإمكان قبل 1.5 سنة، حيث تستمر مرحلة الاختبار الأول مدة ثلاثة أشهر تقريبا ويخضع لها ما لا يقل عن 50 شخصا.

المصدر: وكالات