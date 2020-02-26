إصابة جندي أمريكي بفيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن أحد جنوده المتمركزين في كوريا الجنوبية أصيب بفيروس "كورونا".

A USFK soldier stationed at Camp Carroll tested positive for COVID-19, marking the first time a U.S. service member has tested positive for the virus. We’re implementing all appropriate control measures to protect the force. https://t.co/kkfEIuW7Jb — U.S. Forces Korea (@USForcesKorea) February 26, 2020

وقال الجيش الأمريكي، في بيان، إن هذا أول عسكري أمريكي على الإطلاق يصاب بالفيروس.، مشيرا إلى أن الجندي المصاب يعمل في معسكر كارول الواقع على بعد 30 كلم شمال مدينة دايغو، بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية.

وأوضح بيان الجيش الأمريكي أن الجندي تم وضعه في الحجر الصحي في مقر إقامته الواقع خارج القاعدة العسكرية.

وأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الوفيات ارتفع إلى 11 حالة، وتم اكتشاف 169 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 1146 شخصا.

المصدر: وكالات