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"رويترز": تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في باكستان

تسجيل 13 إصابة بفيروس "كورونا" في بريطانيا

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تسجيل 13 إصابة بفيروس
Reuters ZUZ/ZWO
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
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أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، تسجيل 13 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في بريطانيا، مضيفا أن الحكومة تمتلك خطة واضحة لاحتواء انتشار الفيروس.

ولم يخف الوزير، في كلمته أمام مجلس العموم، إمكانية تسجيل حالات إصابة جديدة، قائلا: "نحن نتوقع المزيد من الحالات هنا".

ولفت هانكوك إلى أنه لا حاجة لإغلاق المدارس في الوقت الذي يخضع فيه التلاميذ لفحوصات تشخيص الفيروس.

يذكر أن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، دعا في وقت سابق إلى "عدم الهلع بسبب تفشي كورونا"، مؤكدا تسجيل 80 ألفا و988 حالة إصابة في العالم أجمع، شخصت 96.5% منها في الصين.

المصدر: RT + وسائل إعلام بريطانية

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