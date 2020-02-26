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الصحة العالمية: الزيادة المفاجئة في الإصابات بكورونا في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية مقلقة للغاية

طهران تعلن عن 19 حالة وفاة و139 إصابة بفيروس "كورونا"

أخبار العالم

طهران تعلن عن 19 حالة وفاة و139 إصابة بفيروس
Reuters RR/KAR
إيرانيون يرتدون أقنعة واقية من كورونا
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، اليوم الأربعاء في بيان على التلفزيون الرسمي، إن 19 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 139 بفيروس "كورونا" المستجد في إيران.

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تضارب الأنباء حول إصابة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بـ"كورونا"

وشهدت إيران أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا خارج الصين التي نشأ فيها الفيروس في أواخر العام الماضي.

وفي نفس السياق، تضاربت الأنباء حول إصابة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، بفيروس "كورونا"، وفيما نفى الأخير الأنباء، أكد متحدث باسم وزارة الصحة أن نتائج فحوص ربيعي ستتضح اليوم الأربعاء.

المصدر: "رويترز"

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