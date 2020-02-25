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تضارب الأنباء حول إصابة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بـ"كورونا"

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تضارب الأنباء حول إصابة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بـ
RT
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي
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تضاربت الأنباء حول إصابة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بفيروس "كورونا"، وفيما نفى الأخير الأنباء، أكد متحدث باسم وزارة الصحة أن نتائج فحوصات ربيعي ستتضح لاحقا.

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وقال علي ربيعي، اليوم الأربعاء، في وقت سابق إن أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" لم تظهر عليه، مضيفا أنه أجرى الفحوصات الطبية كإجراء احترازي، وعملا بنصيحة إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة الإيراني، الذي اجتمع به خلال مؤتمر صحفي وتأكد فيما بعد إصابته بالفيروس.

وصرح ربيعي بأن تغيبه اليوم عن اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا"، جاء بالتنسيق مع الرئيس حسن روحاني، كإجراء احترازي كي لا تتفشى العدوى في حالة ثبتت إصابته.

من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، بأن المتحدث باسم الحكومة أجرى فحوصات فيروس "كورونا" ونتائجها تتضح يوم الأربعاء، أو الخميس.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية

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