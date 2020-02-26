مسؤولو الصحة يحثون الأمريكيين على الاستعداد لانتشار فيروس "كورونا"

دعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين إلى الاستعداد لانتشار فيروس "كورونا"، بعد ظهور إصابات في عدد من البلدان الأخرى.

إقرأ المزيد

وقالت مديرة أمراض الجهاز التنفسي في المراكز الأمريكية، نانسي ميسونير، إن "بيانات الأسبوع المنصرم عن تفشي كورونا في بلدان أخرى زادت من مستوى القلق، والتوقعات لدينا بأننا على وشك أن نشهد انتشارا هنا".

وأضافت أن "ما لا نعلمه هو موعد وصوله ومدى التفشي الذي سيكون عليه في الولايات المتحدة"، محذرة من أن "تعطل الحياة اليومية قد يكون كبيرا"، وسيتعين على الشركات والمدارس والعائلات البدء في إجراء مناقشات حول التأثير المحتمل لانتشار الفيروس.

وفي بيان منفصل، قال أليكس آزار، وزير الصحة الأمريكي، إنه من المرجح أن يكون هناك مزيد من حالات الإصابة في الولايات المتحدة، وطالب المشرعين بالموافقة على تمويل قدره 2.5 مليار دولار لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بعد اقتراح تخفيضات في ميزانية وزارة الصحة.

المصدر: "رويترز"