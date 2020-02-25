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رويترز: تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء تفشي فيروس "كورونا" في شمال إيطاليا

الولايات المتحدة: الوضع حول فيروس "كورونا" في إيطاليا وإيران مقلق جدا جدا

أخبار العالم

الولايات المتحدة: الوضع حول فيروس
Reuters CB/mjb
وزير الصحة الأمريكي أليكس آزار
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قال وزير الصحة الأمريكي ألكيس آزار، اليوم الثلاثاء، إن الوضع حول فيروس "كورونا" بإيطاليا وإيران "مقلق جدا جدا".

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وتوقع آزار تسجيل المزيد من حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، مضيفا أن بلاده تمتلك مخزونا من الأقنعة، "لكنها تبقى غير كافية في حال تفشي الفيروس بشكل كبير".

وحذر الوزير من أن موارد وزارته المالية المخصصة للتعامل مع الأمراض المعدية تنفذ بسرعة.

المصدر: "رويترز"

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