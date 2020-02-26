عدد المصابين بفيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية يتجاوز 1100 شخص

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنه تم اكتشاف 169 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 1146 شخصا.

وقالت قيادة تدابير الحجر الصحي المركزية، إن المعلومات الواردة حتى الساعة التاسعة صباح اليوم، تؤكد أن من بين الـ 169 إصابة جديدة، تم اكتشاف 134 حالة في مدينة ديغو، و19 حالة في إقليم كيونغ سانغ الشمالي، و4 حالات في سيئول، وحالة واحدة في كل من إنتشون وفي إقليم كيونغ كي، و8 حالات في بوسان، وحالتان في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، إلى 11 حالة وفاة حتى الساعة التاسعة صباح اليوم.

والمتوفى الحادي عشر هو رجل منغولي يبلغ 36 عاما من العمر، وهو أول أجنبي توفي في كوريا الجنوبية بعد إصابته بالفيروس.

ومن بين 11 متوفيا في كوريا الجنوبية، 7 منهم من مستشفى "دينام" في تشيونغدو المجارة في دايغو.

وحدثت العديد من الوفيات من بين مرضى نزلاء لفترة طويلة بمرضهم المزمن في مستشفى "دينام" للامراض النفسية .

وعزت الفرق الطبية السبب في انتشار الفيروس بين مرضى المستشفى بسرعة إلى قلة المناعة لديهم لمكوثهم في المستشفى لفترة طويلة واحتكاكهم ببعضهم البعض في مكان مغلق.

وبلغ عدد الذين خضعوا للفحوص 44981 شخصا، باستثناء المرضى المؤكدة إصابتهم.

المصدر: يونهاب