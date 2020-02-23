كوريا الجنوبية: 12 دولة تمنع دخول مواطنينا بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الأحد، أن عدد الدول التي منعت دخول القادمين من كوريا الجنوبية أو شددت إجراءات دخولهم، بلغ 12 دولة حتى الآن.

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وأعادت إسرائيل أمس السبت، نحو 130 كوريا جنوبيا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية القادمة من سيئول إلى تل أبيب، تحسبا من انتشار الفيروس، كما منعت البحرين أول من أمس، دخول الأجانب الذين زاروا الدول المتأثرة بفيروس "كورونا" الجديد بما فيها كوريا الجنوبية خلال الـ14 يوما السابقة لتاريخ وصولهم إلى البحرين.

وتقوم سلطنة عمان بتطبيق الحجر الصحي الذاتي أو المؤسسي لمدة 14 يوما على كل المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية والصين وإيران وسنغافورة.

من جهة أخرى، رفعت وزارة الخارجية الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة مستوى تحذير السفر إلى كوريا الجنوبية إلى المستوى الثاني، وطلبت من مواطنيها "توخي المزيد من الحذر" عند اتخاذ قرار السفر إلى كوريا الجنوبية.

ووفق ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن الحكومة الكورية الجنوبية تخطط لإبلاغ حكومات الدول الأخرى بدقة، بآخر تطورات فيروس "كورونا" في البلاد والجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية للحجر الصحي، بهدف منع فرض الدول الأخرى قيودا على دخول القادمين من كوريا الجنوبية أو عند السفر إليها.

المصدر: يونهاب