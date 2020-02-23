 
مباشر

كوريا الجنوبية تعلن خامس حالة وفاة بفيروس كورونا وترفع مستوى الخطر إلى أعلى درجة

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن خامس حالة وفاة بفيروس كورونا وترفع مستوى الخطر إلى أعلى درجة
Reuters
موظفون يعقمون الطرقات في دانغو، كوريا الجنوبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbjo

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، الأحد، أن بلاده سترفع مستوى الخطر من فيروس كورونا إلى أعلى درجة، في وقت أفادت السلطات الصحية بتسجيل خامس حالة وفاة جراء الفيروس في البلاد.

إقرأ المزيد
إصابات بالمئات..
إصابات بالمئات.. "كورونا" يستشري في كوريا الجنوبية!

وأعلنت سيؤل اليوم، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين داخل البلاد إلى 602.

وكان عمدة مدينة دايغو، جنوب غربي كوريا الجنوبية، ألزم سكانها البالغ عددهم 2.5 مليون، بالبقاء في منازلهم خشية انتشار فيروس كورونا، وفق ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دموع كوادن.. تضامن ثم اتهام واستغلال