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رويترز: تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء تفشي فيروس "كورونا" في شمال إيطاليا

إخضاع ألف سائح للحجر الطبي بفندق في جزر الكناري للاشتباه بسبب "كورونا"

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إخضاع ألف سائح للحجر الطبي بفندق في جزر الكناري للاشتباه بسبب
Reuters SP/
إخضاع المقيمين في فندق بجزر الكناري للحجر الصحي
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أخضعت السلطات في جزر الكناري نحو ألف سائح من مختلف الجنسيات للحجر الطبي في فندق كبير بجزيرة تينريفي، بعد تأكيد إصابة مواطن إيطالي مقيم فيه بفيروس "كورونا".

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وقدم المصاب، وهو طبيب، من منطقة لومبارديا شمال إيطاليا، التي تسجل أعلى نسبة من المصابين بالفيروس في العالم بعد ووهان الصينية وكوريا الجنوبية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها رصد حالة "كورونا" في إسبانيا خلال الشهر الأخير، وكانت الأولى في جزر الكناري والثانية في جزر الباليار، وكلها تتعلق بسياح.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الحجر الطبي على أكبر عدد من السياح بسبب فيروس "كورونا"، بعد الحجر الذي حصل على متن سفينة سياحية في اليابان.

ويوجد تخوف حقيقي في قطاع السياحة العالمي بسبب تفشي "كورونا"، حيث في إسبانيا كمثال، تراجعت الحجوزات خلال الأيام الأخيرة، فضلا عن إلغاء الرحلات الجوية.

المصدر: وكالات

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