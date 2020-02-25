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أعراض "كورونا" واضحة على نائب وزير الصحة الإيراني (صور+فيديو)

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أعراض
من داخل غرفة العناية المشددة التي تستضيف مرضى كورونا في مشفى مسيح دانشفري بطهران
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نشرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء، صورا ومقاطع فيديو لنائب وزير الصحة تم التقاطها أمس وتبدو عليه أثار التعب والإرهاق، إذ تم الإعلان اليوم عن إصابته بفيروس "كورونا".

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إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس
إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس "كورونا"

ففي إحدى الصور التي تم رصدها يظهر نائب وزير الصحة إيرج حريرجي يمسح عرقه نتيجة ارتفاع درجة حرارته خلال مؤتمر صحفي إلى جانب علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة أمس الاثنين.

أعراض نائب وزير الصحة إيرج حريرجي خلال مؤتمر صحفي إلى جانب علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة أمس

كما كانت أعراض كورونا واضحة على المسؤول الإيراني خلال لقائه ليلة أمس على التلفزيون الرسمي.

واليوم تم التأكيد على أن نتائج التحاليل، التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة أكدت إصابته بفيروس "كورونا".

وقد عينت السلطات الإيرانية بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، حريرجي في منصب رئيس لجنة مكافحة فيروس "كورونا"، التي أمر بتشكيلها الرئيس حسن روحاني.

وفي تصريح من داخل المستشفى قال حريرجي: "لقد عانيت منذ الأمس من ارتفاع درجة الحرارة وشعرت بالإعياء والتعب وبعد إجرائي فحوصات كورونا تبين إصابتي به لذلك عزلت نفسي في مكان ما واتلقى العلاج وآمل أن أتعافى".

هذا وأعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع إلى 17 شخصا بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

المصدر: RT

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