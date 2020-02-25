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الصين تتضامن مع إيران وترسل لها هدية: كوني قوية!

أخبار العالم

الصين تتضامن مع إيران وترسل لها هدية: كوني قوية!
Reuters
مواطنون إيرانيون في طهران
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أعلن السفير الصيني لدى طهران، تشانغ هوا، أن بلاده أهدت لإيران 250 ألف كمامة في خطوة تعبر عن تضامن بكين مع طهران في كفاحها ضد فيروس "كورونا" الذي أودى بحياة 8 إيرانيين حتى الآن.

ونشر السفير الصيني تغريدة حسابه في "تويتر" اليوم الثلاثاء، قال فيها إن هذه الهدية جزء من المساعدات الطبية الصينية إلى إيران، مؤكدا أن بكين سترسل المزيد في وقت لاحق. 

وأرفق السفير الصيني التغريدة بمقطع فيديو خاطب فيه الإيرانيين بالقول: "إيران كوني قوية!"

المصدر: RT

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