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الكرملين: حاليا لا توجد اتصالات بين بوتين وأردوغان لعقد لقاء ثنائي وندرس عقد لقاء متعدد الأطراف

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الكرملين: حاليا لا توجد اتصالات بين بوتين وأردوغان لعقد لقاء ثنائي وندرس عقد لقاء متعدد الأطراف
Sputnik
الكرملين
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد الآن اتصالات بين بوتين وأردوغان حول عقد لقاء ثنائي، لكن جاري الاتفاق على لقاء بصيغة متعددة الأطراف حول سوريا.

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وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي، أن "الحديث لا يدور عن اتصالات ثنائية، ندرس إمكانية عقد اجتماع متعدد الأطراف، والآن نقوم بتنسيق جداول أعمال الرؤساء".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار، نظرا لأن المشاركين المحتملين لم يؤكدوا بعد موافقتهم على عقد هذا اللقاء.

المصدر: انترفاكس

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