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أردوغان: لا اتفاق حتى الآن على قمة رباعية بشأن سوريا

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أردوغان: لا اتفاق حتى الآن على قمة رباعية بشأن سوريا
Reuters MS
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل على عقد القمة المقترحة في 5 مارس مع روسيا وفرنسا وألمانيا، لبحث الصراع في إدلب بسوريا.

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أردوغان: سألتقي بوتين وميركل يوم 5 مارس لمناقشة الوضع بمنطقة إدلب السورية
أردوغان: سألتقي بوتين وميركل يوم 5 مارس لمناقشة الوضع بمنطقة إدلب السورية

وأضاف أردوغان في حديثه بمؤتمر صحفي بأنقرة قبل مغادرته لبدء زيارة لأذربيجان، أنه من المرجح أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك اليوم (5 مارس).

وأوضح الرئيس التركي أنه من المقرر وصول وفد روسي إلى تركيا غدا الأربعاء لبحث الوضع في إدلب.

وكان أردوغان قد قال السبت إنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يوم 5 مارس لمناقشة الوضع بمنطقة إدلب السورية.

وأعلن الرئيس التركي في وقت سابق أن بلاده وضعت خارطة الطريق التي ستتبعها في محافظة إدلب السورية، التي شهدت مؤخرا اشتباكات بين القوات التركية المنتشرة هناك، وقوات الجيش السوري. 

المصدر: وكالات

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