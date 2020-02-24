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على وقع "كورونا".. قم الإيرانية تلغي الاعتكاف في المساجد وتدعو سكانها لملازمة بيوتهم

أخبار العالم

على وقع
Reuters Nazanin Tabatabaee
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قال محافظ قم الإيرانية إن سلطات المدينة قررت إلغاء الاعتكاف في المساجد والعتبات المقدسة، ودعا المواطنين لملازمة بيوتهم.

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وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" الجديد في إيران إلى 12، وهي أعلى حصيلة خارج الصين، ما دفع الدول المجاورة إلى إغلاق حدودها معها لاحتواء الوباء.

وقال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، خلال اجتماع مغلق بالبرلمان أن مصدر انتقال الفيروس إلى إيران هم مصابون دخلوا إيران من الصين وباكستان وأفغانستان عبر منافذ غير قانونية، لافتا إلى أن اثنين من سكان طهران أصيبا بعد زيارتهما مدينة قم.

هذا وقد أعلن النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، أن عدد الوفيات في المدينة بلغ 50 حالة، وهو ما نفاه أمين لجنة مكافحة فيروس "كورونا" بوزارة الصحة، إيرج حريرجي، ووصف تصريحات النائب بالـ"كاذبة وغير دقيقة".

المصدر: RT

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