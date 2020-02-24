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نائب في البرلمان الإيراني: 50 حالة وفاة بفيروس "كورونا" في مدينة قم وحدها

نائب في البرلمان الإيراني: 50 حالة وفاة بفيروس "كورونا" في مدينة قم وحدها

أخبار العالم

نائب في البرلمان الإيراني: 50 حالة وفاة بفيروس
Reuters Nazanin Tabatabaee
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قال النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، إن 50 شخصا توفوا بسبب فيروس "كورونا" في قم وحدها، والتقرير الذي قدمه وزير الصحة للبرلمان غير دقيق.

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وأضاف النائب في كلمة أمام البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، أن 10 حالات وفاة يوميا في مدينة قم، وأن هناك نحو 250 مصابا قيد الحجر الصحي، كما تم تسجيل إصابة طفلين في مدينة قم بفيروس "كورونا".

وقال إن الفيروس منتشر في قم منذ ثلاثة أسابيع، داعيا إلى ضرورة فرض الحجر الصحي على المدينة.

وأوضح أن فراهاني أن الوضع في المدينة مقلق وينبغي إغلاق العتبات المقدسة والمراجع الدينية لا تمانع في ذلك.

فراهاني: خلال الساعات الـ48 ساعة الماضية تم إيفاد 4 مختصين رئة إلى قم لكنهم فروا من المدينة في الليل.

المصدر: RT

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